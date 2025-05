Milan Bologna, Conceicao vara il turnover! Tanti i cambi, giocheranno loro a San Siro

Condividi via email

Milan Bologna, Sergio Conceicao sta pensando ad un cospicuo turnover in vista della sfida di venerdì sera a San Siro

Sergio Conceiçao potrebbe effettuare dei cambi nella formazione del Milan per la partita di venerdì contro il Bologna, in vista della finale di Coppa Italia contro gli stessi emiliani.

Rafael Leao è squalificato e non giocherà. Christian Pulisic potrebbe essere risparmiato per riposare. Possibile formazione: Santiago Gimenez come prima punta, con Joao Felix e Samuel Chukwueze alle spalle.

Kyle Walker potrebbe tornare titolare e far riposare uno tra Fikayo Tomori e Alex Jimenez. Malick Thiaw potrebbe trovare una maglia da titolare nella difesa a tre. Conceiçao potrebbe effettuare dei cambi per gestire le energie dei giocatori in vista della finale di Coppa Italia.