Milan Bologna, Orsolini ha punito il Diavolo con un gol da record: pareggiato un ex rossonero

Milan Bologna, osservato speciale Riccardo Orsolini. In campionato ha fatto un gol praticamente da record

Orsolini ha segnato il gol del vantaggio in Milan-Bologna, una rete che per il numero 7 dei felsinei rappresenta un piccolo record. Per lui sono infatti 13 gol in questo campionato di Serie A.

L’ultimo giocatore italiano del Bologna, capace di raggiungere un traguardo simile, era stato Alberto Gilardino nel 2012/2013. A riportare il dato è Opta Paolo su X. Una stagione praticamente perfetta quella del classe ’97, mercoledì in finale di Coppa Italia sarà il pericolo numero uno.