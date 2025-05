Milan Bologna, rossoneri in mattinata da Mattarella: il post social del club rossonero – FOTO

Il Milan, attraverso i propri account social, ha postato le foto dell’incontro avvenuto in mattinata al Quirinale con Sergio Mattarella, presidente della Repubblica.

Un onore essere ricevuti al @Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella 🇮🇹

An honour to have been received by the President of the Italian Republic, Sergio Mattarella, at the Palazzo Quirinale in Rome today 🇮🇹 #SempreMilan pic.twitter.com/DWrBbsQbGt

— AC Milan (@acmilan) May 13, 2025