Milan Bologna, Maignan sempre presente: salva i rossoneri! Due parate decisive: la pagella.

Milan Bologna termina con il risultato di 3-1. Tra i migliori in campo c’è stato sicuramente Mike Maignan, il francese è stato decisivo in almeno due o tre occasioni e non ha potuto fare nulla solo sul gol di Orsolini. Prestazione più che sufficiente che vale un 7 pieno e dà ottimi segnali in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì sera. Ecco la pagella della Gazzetta dello Sport:

PAGELLA – “Para bene su Dominguez, poi sul sinistro di Orsolini non può niente. Nel finale salva il Milan evitando il pareggio di Cambiaghi“.