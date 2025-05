Milan Bologna, senza Leao non si vedrà la curiosa coincidenza: riguarda le maglie

Milan Bologna, in occasione della festa della Mamma, i calciatori indosseranno maglie speciali, mancherà però Rafael Leao

Come è noto ormai da diversi giorni, in Milan-Bologna, match di Serie A che sta per iniziare, i rossoneri indosseranno maglie speciale in occasione della Festa della Mamma. Dietro le proprie divise ci saranno scritti infatti i cognomi delle madri dei giocatori.

L’assenza di Leao per squalifica non farà vedere la curiosa coincidenza. Infatti il numero 10 avrebbe avuto scritto Conceicao sulle spalle.