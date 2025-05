Milan Bologna, tanti i vip presenti nella finale dell’Olimpico! Spuntano due inviti d’eccezione

Milan Bologna, saranno diversi i vip presenti alla finale di Coppa Italia di mercoledì 14 maggio: invitati anche Sinner e Djokovic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna si disputerà mercoledì 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Tra gli ospiti vip ci saranno Jannik Sinner, Novak Djokovic e Jasmine Paolini, oltre a Laura Pausini e diversi ex calciatori del Milan. I biglietti per i tifosi rossoneri sono esauriti, mentre sono ancora disponibili quelli per i tifosi del Bologna.

Il Milan organizzerà una coreografia con oltre 10mila bandierine rossonere nel settore distinti. La squadra partirà oggi pomeriggio per Roma, seguita dai dipendenti e dai familiari in treno domani mattina.