Milan Bologna, doppi ex in panchina: la statistica

La sfida tra Milan e Bologna mette di fronte due tecnici che hanno guidato la rispettiva rivale in passato. La statistica

Il Milan affronterà domani a San Siro il Bologna nella terza gara di questo campionato. I rossoneri vogliono ritrovare la vittoria dopo l’ultimo pareggio a Bergamo.

Entrambi gli allenatori hanno guidato la rivale che sfideranno in questa giornata, lasciando un bel ricordo alle rispettive tifoserie. Stefano Pioli ha vinto 10 delle 14 sfide contro il Bologna in Serie A (3N, 1P): solo contro il Cagliari (12) conta più successi. Siniša Mihajlović non ha mai vinto in 17 partite contro il Milan in campionato (6N, 11P); tra le altre squadre contro cui non ha mai vinto, nessuna conta più di tre partite contro l’allenatore serbo. Il Mister rossonero ha vinto otto partite contro Mihajlović in Serie A (3N, 3P): solo contro Gasperini (nove) conta più successi.