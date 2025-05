Milan Bologna, dato da urlo difensivo per Conceicao: da cinque partite si registra questa cosa. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, nella giornata di ieri, ha ottenuto una vittoria molto importante contro il Bologna per 3-1. Per la quinta volta consecutiva in Serie A la squadra rossonera allenata da Sergio Conceicao non ha subito gol.

Questo dato fa ben sperare in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì. In palio c’è il secondo trofeo stagionale.