Milan Bologna, Gimenez e Pulisic confermano la legge dei rossoneri: quante volte in questa Serie A

Milan Bologna, grazie ai gol di Santiago Gimenez e Christian Pulisic la squadra di Conceicao ci è riuscita ancora una volta

La potremmo definire la legge del Diavolo, in Milan-Bologna la squadra di Sergio Conceicao ha ottenuto l’ennesima vittoria in rimonta in questa Serie A. Nessuno come i rossoneri in campionato, sono ben 22 i punti conquistati da situazione di svantaggio.

Questa volta sono stati decisivi Pulisic e Gimenez che hanno ribaltato il gol di Riccardo Orsolini che era arrivato ad inizio ripresa.