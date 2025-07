Milan, l’attaccante è in uscita! Il Bologna chiede informazioni: le ultime. Segui gli aggiornamenti sul calciomercato

Il Bologna è attivamente alla ricerca di un rinforzo per l’attacco, con la priorità che ricade su un’ala capace di partire dalla fascia sinistra. Tra i nomi sondati, quello di Noah Okafor, l’esterno d’attacco attualmente in forza al Milan, circola con insistenza, ma per ora resta soltanto una “costosa idea”, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. La valutazione del club rossonero sul calciatore svizzero rende l’operazione, al momento, fuori portata per le casse del club felsineo.

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, recentemente approdato sulla panchina rossoblù, sta cercando di plasmare una squadra che sappia esprimere un calcio propositivo e offensivo. Un’ala sinistra con le caratteristiche di Okafor sarebbe l’ideale per il suo sistema di gioco, capace di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e rifinire l’azione. Okafor, classe 2000, è un giocatore dotato di velocità, dribbling e un buon fiuto per il gol, qualità che lo hanno messo in mostra in questi anni.

Le Difficoltà dell’Operazione Okafor e le Alternative per il Bologna

Nonostante l’interesse, la pista che porta a Noah Okafor è complicata. Il Milan valuta il suo giocatore in modo significativo, una cifra che difficilmente il Bologna potrebbe sostenere senza cessioni importanti. Il club del Diavolo, infatti, ha un progetto chiaro di valorizzazione dei propri asset e, pur non escludendo nulla, difficilmente lascerebbe partire il proprio esterno a prezzi di saldo. Ciò significa che il Bologna dovrà esplorare altre strade per soddisfare le richieste del suo allenatore.

Il direttore sportivo del Bologna, Giovanni Sartori, noto per la sua abilità nello scovare talenti e nel condurre trattative oculate, sarà chiamato a individuare profili che si adattino sia alle esigenze tecniche di Italiano che ai parametri economici della società. La ricerca di un’ala sinistra rimane una priorità assoluta per il club emiliano, che punta a consolidare la propria posizione in Serie A e a sorprendere, magari replicando le gesta della passata stagione. La “costosa idea” di Okafor potrebbe riaccendersi solo in caso di particolari condizioni di mercato o di un cambio di strategia da parte del Milan. Per ora, il Bologna continua a lavorare per trovare la soluzione migliore per rinforzare il proprio reparto offensivo.