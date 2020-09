Milan-Bologna alla prima giornata: ecco come finirono gli unici precedenti

Calendario Milan: i rossoneri alla prima giornata affronteranno il Bologna dell’ex rossonero Sinisa Mihajlovic, ecco i precedenti

Milan opposto al Bologna alla prima giornata per la terza volta in Serie A. Bilancio in perfetta parità tra le due squadre con una vittoria per parte: nel 1998 per i rossoneri, nel 2008 per i rossoblù.

«Una sfida affascinante» quella tra Milan e Bologna alla prima giornata di campionato l’ha definita il tecnico dei rossoblu (ex rossonero) Sinisa Mihajlovic. Leggi il programma completo del calendario Milan.