Milan-Bologna 5-1: esordio in Serie A per Lorenzo Colombo

Milan-Bologna 5-1: i rossoneri schiantano la formazione di Sinisa Mihajlovic. Oggi per Lorenzo Colombo è esordio tra i grandi in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli ha schiantato 5-1 il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A, proseguendo così la corsa verso la qualificazione alla prossima Europa League.

Dopo aver esordito qualche minuto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, per Lorenzo Colombo è tempo di mettersi in mostra per la prima volta anche in Serie A. Sono bastati una manciata di minuti al giovane talento rossonero per dimostrare le sue qualità in fase di attacco. Una serata che, pur senza pubblico, difficilmente dimenticherà.