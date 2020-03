Milan: Boban verso l’addio, Maldini valuta il nuovo progetto

Zvonimir Boban sarebbe ad un passo dall’addio, dopo le ultime uscite sulla società. Discorso diverso per Maldini

Zvonimir Boban è pronto a lasciare il club rossonero lo riferisce la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il croato avrebbe pizzicato non poco la società di Via Aldo Rossi, tanto che Ivan Gazidis ha scelto di chiudere ogni tipo di rapporto.

Discorso diverso per Paolo Maldini, anch’egli in combutta per la scelta possibile di Rangnick al posto di un Stefano Pioli in ripresa, dopo le buone ultime performance. Il direttore dell’area tecnica starebbe riflettendo sul possibile nuovo progetto di Gazidis.