Milan: Biglia, Bonaventura e Ibrahimovic svincolati il 30 giugno?

Milan: Biglia, Bonaventura e Ibrahimovic verso lo svincolo? Spunta l’idea di restare nel club sino al nuovo termine della stagione

Uno dei temi principali di giornata, come scrive la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sarebbe legato alla questione svincoli. Al Milan, Ibrahimovic, Biglia e Bonaventura hanno il contratto in scadenza in questo 30 giugno 2020. Al Napoli, Callejon e Mertens. All’Inter, Borja Valero.

Stando a quanto riferisce la rosea ci sarebbe l’ipotesi di trattenere i giocatori nei rispettivi club sino al nuovo termine della stagione, previsto probabilmente entro fine luglio.