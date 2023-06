Baresi, il club al di sopra di Maldini: le parole dell’ex difensore. Così l’ex difensore ha parlato ai tifosi rossoneri

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, la bandiera del Milan Franco Baresi ha parlato dell’addio di Maldini e dei cambiamenti del club. Ecco le sue parole:

ADDIO MALDINI – «La riconoscenza e l’affetto per Paolo ci sarà sempre. Ai tifosi dico che bisogna pensare al bene della società e del club. Lavoreremo tutti in un’unica direzione per il bene della squadra e per raggiungere gli obiettivi»

