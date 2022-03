Fodè Ballo-Tourè non ha convinto il Milan che per l’estate puntano a cambiare nel ruolo di vice Theo Hernandez

La stagione di Fodè Ballo-Tourè lascia più dubbi che certezze. Per l’anno prossimo il Milan punta a cambiare nel ruolo di vice Theo Hernandez. Come riportato da Daniele Longo, il senegalese è in uscita ed al suo posto si andrà su un profilo giovane ed italiano, utile per le liste. Piace Cambiaso del Genoa.