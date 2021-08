Milan, Bakayoko arriva in serata: domani visite mediche e firma

Si sblocca l’arrivo al Milan di Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese arriverà in città in serata per poi svolgere le visite domani

Tiemouè Bakayoko in arrivo al Milan. Si sblocca l’arrivo del centrocampista francese in rossonero. Il giocatore sarà a Milano nella serata di oggi, domani programmate le visite mediche per l’ex Napoli.

Il classe ’94 torna al Milan in prestito oneroso biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.