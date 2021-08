Milan: Maldini tratta Bakayoko ma non molla un altro obiettivo

Milan: Bakayoko sempre più vicino al ritorno ma il direttore sportivo Paolo Maldini non molla un altro obiettivo

Nelle ultime ore si fa sempre più vicina la strada che porta Tiemoué Bakayoko al ritorno al Milan (prestito con diritto di riscatto qualora il giocatore francese rinnovasse con il Chelsea fino al 2023).

In caso di fumata nera, il direttore sportivo Paolo Maldini ha pronta l’alternativa che porta il nome di Yacine Adli: attualmente la trattativa che porterebbe il centrocampista del Bordeaux in rossonero sembrerebbe essere in frenata, con la richiesta dei francesi che resta superiore ai 10 milioni di euro netti. Qualora le richieste del club biancoblù dovessero abbassarsi, allora i rossoneri potrebbero pensare a concludere l’ingaggio.