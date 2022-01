Milan Bailly, il Manchester United apre al prestito: si cerca l’accordo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La pista che porta ad Eric Bailly sembra quella più percorribile per il Milan. Arriva l’apertura dal Manchester United

Il Milan continua la sua ricerca al difensore centrale, adesso diventata ancora più urgente dopo l’infortunio di Tomori. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, le speranze di arrivare a Botman vanno via via affievolendosi, ma per un altro giocatore stanno salendo.

Il Manchester United avrebbe infatti aperto al trasferimento in prestito di Eric Bailly in rossonero. Resta da trovare l’accordo tra i due club, mentre il giocatore avrebbe dato il suo benestare all’operazione.