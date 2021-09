Milan Atletico Madrid: torna Calabria

Milan Atletico Madrid: torna il terzino destro contro gli spagnoli. Ecco le ultime di formazione di Stefano Pioli

Il Milan ritrova un elemento importante in vista della sfida contro l’Atletico Madrid. Secondo quanto riporta Tuttosport, Pioli infatti, può contare sul recupero di Davide Calabria. Il terzino si era fermato a causa di un affaticamento muscolare dieci giorni fa prima della sfida contro la Juventus.

Al suo posto, comunque, in queste uscite ha ben figurato Pierre Kalulu. La titolarità sarà tutta dell’italiano, ma non è da escludere che Pioli possa dare spazio, a gara in corso, anche al giovane francese. Mentre per quanto riguarda la corsia di destra, Alessandro Florenzi verrà valutato questo pomeriggio nella rifinitura, per capire se potrà essere della partita.