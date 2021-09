Infortunio Florenzi: indisponibile per il match con lo Spezia. Le ultime

Si ferma Alessandro Florenzi. L’esterno di Stefano Pioli non ci sarà nel match contro lo Spezia. Le sue condizioni

Non sarà della partita Alessandro Florenzi, costretto a saltare il match di domani tra Milan e Spezia. L’esterno ex Roma, Valencia e PSG si ferma per un problema fisico e non sarà convocato per la gara contro i liguri.

Altra scelta obbligata, quindi, per Stefano Pioli, che, come riportato da Sky Sport, dovrà rinunciare all’esterno italiano, campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini.