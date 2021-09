Juventus e Milan sono in campo per il riscaldamento, Florenzi durante il pre gara ha parlato a lungo con Brahim Diaz, cosa gli ha detto

È il momento di Juventus Milan. Le squadre in campo per il riscaldamento pronte a darsi battaglia per conquistare i 3 punti. Nel caso dei bianconeri sarebbero i primi della stagione per i rossoneri i quarti consecutivi.

A colpire però è stato Alessandro Florenzi che nel pre gara ha parlato a lungo con Brahim Diaz: gli ha dato consigli sul tipo di movimenti da fare in campo. Chissà che le parole del terzino rossonero non possano esser decisivi ai fini del risultato finale