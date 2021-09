Calabria: «Altra grande vittoria, pronti per la prossima sfida» – FOTO

Davide Calabria ha festeggiato per la vittoria del Milan nel match contro lo Spezia. Il messaggio del terzino al ritorno in campo

Con un post sul proprio profilo Instagram, Davide Calabria ha festeggiato per la vittoria del Milan nel match contro lo Spezia in trasferta. Le parole del terzino sui social che esulta anche per il suo ritorno in campo dopo l’infortunio.

«Altra grande vittoria, pronti per la prossima sfida».