Milan Atletico Madrid: Kessié Bennacer titolari, riposa Tonali

Mister Pioli ha diramato la formazione ufficiale, confermando quella che era scesa in campo contro il Liverpool ad Anfield, con la sola eccezzione di Romagnoli al posto di Kjaer che non ha ancora recuperato. A centrocampo quindi riposa anche Tonali, al suo posto al fianco di Kessié ci sarà Bennacer.