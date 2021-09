Graziano Cesari ha parlato a Mediaset nel post partita di Milan Atletico Madrid, giudicando l’arbitraggio di Cakir e del Var

VOTO ALL’ARBITRO – «Voto 4 a Cakir e 4 al Var»

RIGORE PER L’ATLETICO – «La nostra lente di ingrandimento ci mostra che è Lemar a toccare per primo la palla di mano e poi successivamente c’è il tocco di mano di Kalulu. Errore grave dell’aribtro ma anche del Var, anche loro hanno queste immagini».

ESPULSIONE KESSIE’ – «Sul primo giallo non ci sono dubbi. Intervento con tempistica sbagliata, ma non c’è una condotta violenta, c’è stata una eccessiva severità, ma in altre occasioni non c’è stata la stessa uniformità».

ROVESCIATA LEAO – «Era tenuto in gioco da Hermoso nell’occasione della rovesciata. Non so cosa sia successo ma queste prestazioni pessime cominciano a diventare troppe».

REBIC – «Rischia tanto, Cakir così come è stato troppo severo con Kessié, con Rebic è stato troppo buono. Alcuni arbitri non tollerano questi atteggiamenti».