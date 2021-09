La curva sud del Milan carica i rossoneri prima della sfida all’Atletico Madrid con una coreografia da urlo

È scattata l’ora di Milan Atletico Madrid, match valido per la seconda giornata di Champions League. A San Siro i tifosi rossoneri, in particolare la Curva Sud fanno sentire tutta la loro carica.

Prima del fischio d’inizio esposta una coreografia da urlo per caricare i giocatori in campo: «Milan is back»