Milan Atalanta: rossoneri a caccia della quarta vittoria di fila

Il Milan va a caccia della quarta vittoria di fila tra tutte le competizioni nel match di questa sera contro l’Atalanta. Dopo le vittoria contro Torino, Tottenham e Monza i rossoneri cercano di continuare il loro filotto positivo contro i bergamaschi.

In questa stagione, come riporto la Gazzetta dello Sport, la squadra di Stefano Pioli non è mai riuscita a ottenere i tre punti per quattro gare consecutive.