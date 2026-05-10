Milan Atalanta, si ferma Pulisic! Allegri lancia la coppia inedita formata da Leao e Gimenez: le ultime

Milan Atalanta, l’americano salta la sfida contro l’Atalanta per un infortunio dell’ultimo minuto; torna titolare Rafael Leao

Non c’è pace per il Milan in vista della sfida decisiva di questa sera a San Siro. Dopo aver studiato per giorni una rivoluzione tattica, Massimiliano Allegri deve fare i conti con uno stop dell’ultimo minuto: si è fermato infatti Christian Pulisic. L’attaccante americano ha accusato un fastidio a un gluteo e, nel corso della rifinitura di questa mattina, lo staff medico e il tecnico hanno deciso di non forzarlo per evitare complicazioni peggiori. La notizia, riportata inizialmente da La Gazzetta dello Sport e confermata poi da Sky, priva i rossoneri di uno degli uomini più in forma della stagione.

Questo imprevisto stravolge nuovamente i piani offensivi dell’allenatore livornese. Secondo quanto riportato dalla Rosea: «Christian Pulisic non sta bene e non giocherà, questa sera contro l’Atalanta. La grande rivoluzione dell’attacco di Allegri – passare da Leao e Nkunku a Gimenez e Pulisic in una sola settimana – quindi sarà soltanto parziale: Rafa Leao riprenderà il suo posto in attacco e giocherà con Gimenez. Due giocatori considerati centravanti da Allegri, due uomini che per vari motivi stanno vivendo uno dei momenti più difficili della loro carriera».

Milan Atalanta, Leao torna titolare in un momento critico

Il forfait di Pulisic costringe dunque Allegri a rilanciare dal primo minuto Rafael Leao, inizialmente destinato alla panchina dopo le recenti prestazioni opache. Il portoghese farà coppia con Santiago Gimenez, formando un tandem d’attacco inedito e chiamato a rispondere con i fatti alle critiche piovute nelle ultime settimane. Per entrambi si tratta di una prova del nove fondamentale: dovranno trascinare il Milan fuori dalle sabbie mobili di una crisi realizzativa che dura da troppo tempo, proprio nel momento in cui la corsa Champions si fa più serrata che mai.