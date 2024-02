Milan Atalanta, Pioli cambia in difesa e a centrocampo! Le scelte del tecnico rossonero per il prossimo match di campionato

Stefano Pioli studia la miglior formazione da schierare in Milan Atalanta e pensa ad alcuni cambi rispetto all’undici schierato nell’ultimo match contro il Rennes in Europa League. Il tecnico rossonero, in particolare, vuole mettere mano alla difesa e al centrocampo.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, nella retroguardia rossonera, Malick Thiaw dovrebbe partire dal primo minuto. A centrocampo, invece, Ismael Bennacer pare essere in vantaggio nel ballottaggio con Yacine Adli.