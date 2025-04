Milan Atalanta, l’ex allenatore sta con Conceicao: «E’ la cosa più sensata»

Milan Atalanta, Sergio Conceicao è pronto a confermare il modulo con la difesa a 3. Mossa sostenuta da Bortolo Mutti in esclusiva a MilanNews24

In vista di Milan-Atalanta mister Conceicao sarebbe pronto a confermare la difesa a 3. In merito si è espresso Bortolo Mutti in esclusiva a MilanNews24.

LE PAROLE – «La variante tattica mi sembra la cosa più sensata che è stata fatta, viste anche le caratteristiche dei due esterni che a livello difensivo non è che abbiano quali doti. Ma hanno qualità e gamba sia Jimenez che Theo, protetti da una difesa a 3 la cosa ha dato dei frutti. Davanti Leao e gli altri hanno più libertà. Mi sembra una squadra più equilibrata e più sicura. Mi sembra un Milan in crescendo e questo cambiamento tattico può essere decisivo per sperare di entrare in Europa. Con l’Atalanta è una partita chiave, la vittoria sarebbe a livello morale sarebbe importantissima».