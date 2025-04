Milan Atalanta, Maignan verso il forfait questa domenica: il portiere punta a rientrare in questa data. Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 33ª giornata di Serie A tra il Milan e l‘Atalanta. Mike Maignan, con ogni probabilità, non prenderà parte a questa sfida a causa della botta in testa subita contro l’Udinese.

Al suo posto, dunque, sta scaldando i motori il portiere grande ex di questa sfida Marco Sportiello. Mike punta al rientro in Coppa Italia contro l’Inter anche se il parere dei medici sarà decisivo.