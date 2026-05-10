Milan Atalanta, Allegri esclude Leao? Ecco le possibili scelte del tecnico rossonero per la sfida di San Siro

Milan Atalanta, il tecnico rossonero cambia tutto per la sfida contro i bergamaschi, escludendo i big dopo il flop di Reggio Emilia

Massimiliano Allegri prova a ribaltare il Milan per farlo uscire da questo momento di profonda difficoltà, intervenendo in maniera drastica soprattutto nelle scelte offensive. Il tecnico livornese è consapevole che la squadra ha smarrito la propria identità e, per la delicatissima sfida di questa sera contro l’Atalanta, ha deciso di tornare alle origini. La novità principale riguarda il ritorno dal primo minuto della coppia composta da Christian Pulisic e Santiago Gimenez, ovvero quel binomio che a inizio stagione aveva dato le risposte migliori in termini di gol e prestazioni.

La manovra di Allegri non è però priva di esclusioni eccellenti che faranno discutere la tifoseria a San Siro. Il grande escluso del match sarà di conseguenza Rafael Leao, destinato alla panchina insieme a Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug. La decisione è maturata dopo la prova opaca di Reggio Emilia, dove il reparto avanzato è apparso abulico e privo di mordente. Allegri ha voluto lanciare un segnale chiaro al gruppo: nessuno è intoccabile di fronte a un rendimento insufficiente.

Il rischio della scelta forte: Leao fuori nonostante l’assist

Si tratta di una scelta forte e per certi versi paradossale, soprattutto considerando che il portoghese è stato «l’unico (ed ultimo) rossonero a servire un assist vincente nelle recenti cinque gare». Nonostante questo dato statistico, Allegri è convinto che serva una scossa emotiva per tutta la rosa: «non si può più sbagliare se si vuole puntare alla Champions». La corsa per l’Europa conta ormai più dei singoli e il tecnico cerca una reazione caratteriale immediata. La sfida contro la Dea rappresenta dunque l’ultima spiaggia per ritrovare compattezza e blindare una classifica che si è fatta pericolosamente corta nelle ultime settimane.