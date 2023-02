Milan Atalanta, il commento di Donadoni

Roberto Donadoni ha analizzato la convincente vittoria del Milan contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni sulla sfida

Intervistato da Radio Anch’io lo Sport in onda su Radio Rai 1, Roberto Donadoni ha parlato così di Milan-Atalanta:

«È stata una partita che ha testimoniato la ripresa del Milan. Mi aspettavo qualcosa in più da parte dell’Atalanta ma non ha mai impensierito Maignan con i rossoneri che avrebbero potuto segnare almeno altri 2-3 gol. Il Milan ha meritato decisamente. L’Atalanta è stata poco incisiva e non ha creato quasi nulla».

