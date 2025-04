Milan Atalanta, il dubbio è legato alla presenza di Santiago Gimenez e Mike Maignan, così si è espresso Peppe Di Stefano a Sky Sport

A poco più di 48 ore da Milan–Atalanta il dubbio è legato alla presenza di Santiago Gimenez e Mike Maignan. Sulla questione ha fatto chiarezza Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Milanello.

LE PAROLE – «L’impressione mia è che Maignan e Gimenez ci saranno, saranno disponibili per la sfida di domenica con l’Atalanta. Unendosi al gruppo venerdì vuol dire che fanno due allenamenti con la squadra. Secondo me Gimenez non giocherà dall’inizio in qualunque caso».