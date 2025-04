Milan Atalanta, Gasperini perde un pezzo molto importante: confermata l’assenza per il match. Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 33ª giornata di Serie A tra il Milan e l‘Atalanta. Gasperini dovrà fare a meno di una sua pedina fondamentale, vale a dire Posch.

Il difensore ex Bologna non ce l’ha fatta a recuperare in tempo per l’appuntamento di domani. Il grande ex De Ketelaere sarà invece parte della sfida.