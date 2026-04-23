Milan Atalanta, si gioca di domenica sera! Orari e date del 36° turno di Serie A. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A 2025-26 entra ufficialmente nella sua fase caldissima. Mentre l’Inter di Chivu continua a dominare la vetta della classifica, la lotta per l’Europa resta un rebus tutto da sciogliere. La Lega Serie A ha ufficializzato il programma della 36ª giornata, delineando il quadro dei match che potrebbero sancire i verdetti definitivi.

La situazione in classifica: rossoneri e bianconeri a caccia di punti

Al momento, la bagarre per il podio vede il Milan appaiati al Napoli a quota 66 punti. Il Diavolo, sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri sta cercando di blindare l’accesso alla prossima Champions League. Fondamentale in questo senso è stato il lavoro dietro le quinte di Igli Tare che ha costruito una rosa competitiva per il doppio impegno stagionale.

Alle loro spalle insegue la Juventus a 63 punti, mentre la zona Europa League e Conference League vede protagoniste realtà sorprendenti come il Como, insieme alle storiche Roma e Atalanta.

Il programma completo: dai primi anticipi ai posticipi

Secondo quanto riportato dalla Lega Serie A, il turno si aprirà venerdì 8 maggio con la sfida tra Torino e Sassuolo. Il sabato sarà caratterizzato dal big match delle 18.00 tra la Lazio e i nerazzurri capolisti, mentre in serata la Vecchia Signora farà visita al Lecce.

Il clou della domenica vedrà i ragazzi di Allegri impegnati nel posticipo delle 20.45 a San Siro contro l’Atalanta di Palladino, un maestro della difesa a tre e del pressing alto. La giornata si chiuderà ufficialmente lunedì 11 maggiocon il confronto tra il Napoli e il Bologna.

Ecco il dettaglio completo di date e orari:

Data Orario Partita Venerdì 8 maggio 20.45 Torino-Sassuolo Sabato 9 maggio 15.00 Cagliari-Udinese Sabato 9 maggio 18.00 Lazio-Inter Sabato 9 maggio 20.45 Lecce-Juventus Domenica 10 maggio 12.30 Verona-Como Domenica 10 maggio 15.00 Cremonese-Pisa Domenica 10 maggio 15.00 Fiorentina-Genoa Domenica 10 maggio 18.00 Parma-Roma Domenica 10 maggio 20.45 Milan-Atalanta Lunedì 11 maggio 20.45 Napoli-Bologna