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Milan Atalanta, si gioca di domenica sera! Orari e date del 36° turno di Serie A

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4 ore ago

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Allegri

Milan Atalanta, si gioca di domenica sera! Orari e date del 36° turno di Serie A. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A 2025-26 entra ufficialmente nella sua fase caldissima. Mentre l’Inter di Chivu continua a dominare la vetta della classifica, la lotta per l’Europa resta un rebus tutto da sciogliere. La Lega Serie A ha ufficializzato il programma della 36ª giornata, delineando il quadro dei match che potrebbero sancire i verdetti definitivi.

La situazione in classifica: rossoneri e bianconeri a caccia di punti

Al momento, la bagarre per il podio vede il Milan appaiati al Napoli a quota 66 punti. Il Diavolo, sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri sta cercando di blindare l’accesso alla prossima Champions League. Fondamentale in questo senso è stato il lavoro dietro le quinte di Igli Tare che ha costruito una rosa competitiva per il doppio impegno stagionale.

Alle loro spalle insegue la Juventus a 63 punti, mentre la zona Europa League e Conference League vede protagoniste realtà sorprendenti come il Como, insieme alle storiche Roma e Atalanta.

Il programma completo: dai primi anticipi ai posticipi

Secondo quanto riportato dalla Lega Serie A, il turno si aprirà venerdì 8 maggio con la sfida tra Torino e Sassuolo. Il sabato sarà caratterizzato dal big match delle 18.00 tra la Lazio e i nerazzurri capolisti, mentre in serata la Vecchia Signora farà visita al Lecce.

Il clou della domenica vedrà i ragazzi di Allegri impegnati nel posticipo delle 20.45 a San Siro contro l’Atalanta di Palladino, un maestro della difesa a tre e del pressing alto. La giornata si chiuderà ufficialmente lunedì 11 maggiocon il confronto tra il Napoli e il Bologna.

Ecco il dettaglio completo di date e orari:

DataOrarioPartita
Venerdì 8 maggio20.45Torino-Sassuolo
Sabato 9 maggio15.00Cagliari-Udinese
Sabato 9 maggio18.00Lazio-Inter
Sabato 9 maggio20.45Lecce-Juventus
Domenica 10 maggio12.30Verona-Como
Domenica 10 maggio15.00Cremonese-Pisa
Domenica 10 maggio15.00Fiorentina-Genoa
Domenica 10 maggio18.00Parma-Roma
Domenica 10 maggio20.45Milan-Atalanta
Lunedì 11 maggio20.45Napoli-Bologna

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