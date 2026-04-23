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Milan Atalanta, si gioca di domenica sera! Orari e date del 36° turno di Serie A
Milan Atalanta, si gioca di domenica sera! Orari e date del 36° turno di Serie A. Segui le ultimissime sui rossoneri
Il campionato di Serie A 2025-26 entra ufficialmente nella sua fase caldissima. Mentre l’Inter di Chivu continua a dominare la vetta della classifica, la lotta per l’Europa resta un rebus tutto da sciogliere. La Lega Serie A ha ufficializzato il programma della 36ª giornata, delineando il quadro dei match che potrebbero sancire i verdetti definitivi.
La situazione in classifica: rossoneri e bianconeri a caccia di punti
Al momento, la bagarre per il podio vede il Milan appaiati al Napoli a quota 66 punti. Il Diavolo, sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri sta cercando di blindare l’accesso alla prossima Champions League. Fondamentale in questo senso è stato il lavoro dietro le quinte di Igli Tare che ha costruito una rosa competitiva per il doppio impegno stagionale.
Alle loro spalle insegue la Juventus a 63 punti, mentre la zona Europa League e Conference League vede protagoniste realtà sorprendenti come il Como, insieme alle storiche Roma e Atalanta.
Il programma completo: dai primi anticipi ai posticipi
Secondo quanto riportato dalla Lega Serie A, il turno si aprirà venerdì 8 maggio con la sfida tra Torino e Sassuolo. Il sabato sarà caratterizzato dal big match delle 18.00 tra la Lazio e i nerazzurri capolisti, mentre in serata la Vecchia Signora farà visita al Lecce.
Il clou della domenica vedrà i ragazzi di Allegri impegnati nel posticipo delle 20.45 a San Siro contro l’Atalanta di Palladino, un maestro della difesa a tre e del pressing alto. La giornata si chiuderà ufficialmente lunedì 11 maggiocon il confronto tra il Napoli e il Bologna.
Ecco il dettaglio completo di date e orari:
|Data
|Orario
|Partita
|Venerdì 8 maggio
|20.45
|Torino-Sassuolo
|Sabato 9 maggio
|15.00
|Cagliari-Udinese
|Sabato 9 maggio
|18.00
|Lazio-Inter
|Sabato 9 maggio
|20.45
|Lecce-Juventus
|Domenica 10 maggio
|12.30
|Verona-Como
|Domenica 10 maggio
|15.00
|Cremonese-Pisa
|Domenica 10 maggio
|15.00
|Fiorentina-Genoa
|Domenica 10 maggio
|18.00
|Parma-Roma
|Domenica 10 maggio
|20.45
|Milan-Atalanta
|Lunedì 11 maggio
|20.45
|Napoli-Bologna