Milan Atalanta, i rossoneri non vincono contro i bergamaschi da oltre tre anni: l’ultimo successo è firmato da Theo Hernandez

Milan Atalanta, i rossoneri di Allegri chiamati a invertire un trend negativo contro la Dea che dura ormai dal lontano febbraio 2023

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a una sfida che sa di crocevia fondamentale per il finale di stagione. L’obiettivo del gruppo è chiaro: «Rialzare la testa, ripartire, riconquistare l’ambiente e sfatare anche un tabù che va avanti da un po’ di tempo». La pressione è altissima, non solo per la necessità di blindare la zona Champions, ma anche per porre fine a un digiuno di successi casalinghi contro i bergamaschi che sta diventando un vero e proprio peso psicologico per tutto l’ambiente milanista.

I numeri, infatti, evidenziano una difficoltà cronica dei rossoneri negli scontri diretti tra le mura amiche. Come riportato dalle statistiche recenti: «In casa contro l’Atalanta il Milan non vince da oltre tre anni, per la precisione dal 26 febbraio 2023, quando Theo Hernandez e Junior Messias permisero all’allora formazione di Stefano Pioli di conquistare tre punti alla 24esima giornata di Serie A». Da quel pomeriggio di esultanza, il Diavolo ha faticato enormemente a trovare la contromisura giusta per superare la formazione di Gasperini, scivolando in una serie di risultati deludenti.

Milan Atalanta, i precedenti a San Siro e il digiuno rossonero

La storia recente degli scontri diretti a San Siro racconta una realtà complicata per i colori rossoneri. Infatti: «Da quel momento il Diavolo non ha più vinto contro la Dea tra le mura amiche, totalizzando due sconfitte, una in Coppa Italia e l’altra in campionato nella scorsa stagione, ed un pareggio, il pari della stagione 2023/24». Ma la questione non riguarda esclusivamente il fattore campo, poiché la crisi di risultati si estende a ogni confronto diretto nella competizione nazionale. La missione di Allegri sarà dunque quella di scacciare i fantasmi del passato: «In generale, comunque, c’è da invertire un trend contro l’Atalanta, perché anche in generale il Milan non vince in generale contro i bergamaschi in campionato proprio da quel 26 febbraio». Un successo questa sera varrebbe molto più dei semplici tre punti.