Milan Atalanta, il dato statistico sulla sfida di San Siro: Allegri cerca i tre punti per la Champions

I rossoneri affrontano la sfida decisiva contro la Dea per scacciare la crisi e il fantasma dell’astinenza da gol a San Siro

Sarà un finale di stagione tutto da vivere per il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente impegnato in una serrata corsa Champions. Tuttavia, l’ultimo periodo non è stato certamente brillante per i rossoneri, che sembrano aver smarrito la forma migliore proprio nel momento cruciale. La doppia debacle subita contro Napoli e Udinese, unita allo scialbo pareggio a reti bianche contro la Juventus e alla recente sconfitta di Sassuolo, evidenzia le profonde difficoltà della squadra. Tra i problemi principali figurano la scarsa prolificità offensiva e una condizione caratteriale e fisica apparsa decisamente sottotono. La sfida di domani sera contro l’Atalanta diventa quindi un crocevia fondamentale per il destino del club.

I numeri stagionali a San Siro riflettono questo momento di appannamento. Il Milan ha già perso tre gare casalinghe in questo campionato, di cui due arrivate nelle ultime cinque sfide interne. Per ritrovare un dato peggiore bisogna risalire alla stagione 2020/21, quando i ko tra le mura amiche furono cinque. Inoltre, la squadra di Allegri sta vivendo un preoccupante digiuno davanti ai propri tifosi che preoccupa l’ambiente in vista dello scontro diretto.

Milan Atalanta, il tabù San Siro e il rischio di un record negativo

Dopo lo 0-3 contro l’Udinese e lo 0-0 contro la Juventus, i rossoneri rischiano di registrare tre incontri casalinghi consecutivi senza segnare per la prima volta dal lontano novembre 2017, quando sulla panchina sedeva Vincenzo Montella. La pressione è dunque altissima, poiché un ulteriore passo falso comprometterebbe seriamente l’obiettivo minimo stagionale. Il gruppo dovrà mostrare una reazione d’orgoglio per superare l’ostacolo bergamasco e invertire un trend che vede il Milan in netta sofferenza sia tattica che realizzativa proprio nel giardino di casa.