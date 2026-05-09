Milan Atalanta, clima tesissimo a San Siro: prevista una dura contestazione contro la dirigenza

Milan Atalanta, i tifosi preparano la protesta in vista della sfida di San Siro: nel mirino Furlani e la società

Il Milan si prepara a tornare in campo domani sera a San Siro, dove alle ore 20.45 affronterà l’Atalanta in una sfida fondamentale per la corsa alla prossima Champions League. La formazione guidata da Massimiliano Allegri arriva all’appuntamento dopo settimane molto complicate, segnate da risultati deludenti che hanno rimesso seriamente in discussione gli obiettivi stagionali.

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Oltre alla pressione del campo, il clima attorno all’ambiente rossonero resta particolarmente teso anche per via del malcontento della tifoseria nei confronti della società. A San Siro, infatti, è attesa una nuova contestazione indirizzata soprattutto alla dirigenza e all’amministratore delegato Giorgio Furlani.

A confermarlo è stato anche Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport 24, che ha parlato così della situazione che si respirerà domani sera sugli spalti:

PAROLE – «Domani ci sarà una protesta forte allo stadio nei confronti della dirigenza: non è un momento semplice e non lo è da 3 anni. Dall’addio di Paolo Maldini c’è una contestazione all’anno e anche le cose dal punto di vista sportivo ultimamente le cose non vanno assolutamente bene».