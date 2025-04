Condividi via email

Milan Atalanta, grossa grana da gestire per Conceicao: due titolarissimi sono a rischio esclusione. Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio San Siro, questa domenica, andrà in scena per 33ª giornata di Serie A il match tra il Milan e l‘Atalanta. Mike Maignan e Santiago Gimenez, anche nella giornata di oggi, non hanno preso parte alla seduta con il resto dei compagni.

Questo vuol dire che, molto probabilmente, Sergio Conceicao non li avrà a disposizione per questa grande sfida. I candidati principali per sostituirli sono Sportiello e Jovic.