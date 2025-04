Milan Atalanta, il calciatore spinge: Conceicao rimanda la decisione a domenica

Milan Atalanta – La decisione verrà presa solamente a poche ore dalla partita di domenica. Le ultime sulle condizioni

Mike Maignan ci sta provando in tutti i modi a tornare a disposizione per Milan-Atalanta, match valevole per la 33esima giornata di Serie A in programma domenica 20 aprile (giorno di Pasqua).

In questo momento è necessario che ci sia cautela, la decisione, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà presa direttamente a poche ore dalla partita.