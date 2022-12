Milan, torna l’asse destro Calabria-Saelemaekers. La fascia destra si ricostruisce dopo lo stop avvenuto contro l’Empoli

Nella stessa partita contro l’Empoli, Pioli ha perso due giocatori per lui fondamentali: Alexis Saelemaekers e Davide Calabria. Entrambi però sono pronti per tornare e formare l’asse destro del Milan da scudetto, come scrive il Corriere dello Sport.

Per il capitano, qualche dubbio sull’amichevole contro il PSV, ma sarà presente contro la Salernitana; il belga ha già fatto vedere ottime nelle due amichevoli a Dubai.