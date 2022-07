Milan, assalto a De Ketelaere: blitz in Belgio della dirigenza

Il Milan tenta l’assalto finale a Charles De Ketelaere. Previsto un blitz in Belgio della dirigenza rossonera per chiudere

Il Milan vuole chiudere Charles De Ketelaere in questa settimana. Il classe 2001 è l’obiettivo primario di questa sessione di mercato, ma le resistenze del Brugge stanno rallentando l’operazione.

Come riporta Sky Sport, nella giornata di mercoledì Paolo Maldini e Frederic Massara viaggeranno in Belgio per cercare di arrivare alla fumata bianca.