Milan, ansia Tonali: si teme lo stiramento. Lunedì gli esami

Il Milan è in apprensione per le condizioni di Sandro Tonali, uscito al 51′ del match contro il Vicenza per un problema muscolare

Un Milan che può sorridere solo in parte nonostante la netta vittoria per 1-6 contro il Vicenza. A tenere in ansia Stefano Pioli sono le condizioni fisiche di Sandro Tonali. Il centrocampista è uscito al 51′ dopo essere scivolato su una zolla allungando la gamba sinistra. Andato direttamente negli spogliatoi, si toccava la zona inguinale con area decisamente poco serena.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, domani è prevista l’ecografia di controllo al flessore. Si spera in una semplice elongazione, ma il timore è che si tratti di uno stiramento. Gli accertamenti diranno nel dettaglio i tempi di recupero, ma difficile che il classe ’00 possa esserci già contro l’Udinese.