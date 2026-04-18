Milan, Gozzini parla dei rumors su Allegri: «Non filtra preoccupazione. Ecco le richieste del tecnico…»

Milan, Gozzini, su La Gazzetta dello Sport, parla così dei tanti rumors attorno al futuro di Massimiliano Allegri

La presenza costante della dirigenza a Milanello, testimoniata dal pranzo condiviso con la squadra, rappresenta un segnale inequivocabile: la società è compatta al fianco di Massimiliano Allegri. Come riportato da Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport, questa vicinanza fisica serve a dare una reazione immediata dopo il passo falso casalingo contro l’Udinese. L’obiettivo è chiaro: proteggere il piazzamento in Champions League e preparare al meglio il gruppo in vista dei prossimi impegni decisivi, dimostrando che non filtra alcuna preoccupazione dai vertici di Casa Milan.

Milan, un mercato da Champions: rinforzi in ogni reparto per la squadra che verrà

«La presenza della dirigenza per l’allenamento e poi il pasto consumato insieme a Milanello vogliono essere altre dimostrazioni della vicinanza della società a Max e alla squadra. Una manifestazione fisica del supporto al gruppo a due giorni da una partita che non ammette risultati diversi dalla vittoria, sia per mantenere il vantaggio Champions che per dare prova immediata di reazione dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese. Mercato e programmazione saranno al centro di altri momenti comuni: Allegri chiede che il club doti la rosa di almeno un altro grande interprete per reparto, necessità logiche dato che la squadra del prossimo anno non riposerà tra una partita di campionato e l’altra ma sarà impegnata in gare internazionali. Il club ha tutta l’intenzione di accontentarlo, coinvolgendolo anche nelle scelte e nella catena decisionale. C’è già condivisione di pensiero sul fatto che al Milan del futuro serva un grande centravanti, un difensore e almeno un centrocampista: sarà poi sui profili dei rinforzi che andrà trovata la vera convergenza. Ci saranno altri appuntamenti e altre occasioni per parlarne: fosse per la società, Allegri resterebbe alla guida per lungo, lunghissimo tempo. Unito alle doti di gestione di Max, si può tornare a parlare di allenatore-manager. Nessuna preoccupazione filtra da Casa Milan. Mentre sempre da Milanello arriveranno aggiornamenti sul pensiero di Allegri, che oggi a mezzogiorno presenterà la prossima partita».

La strategia per la prossima stagione prevede dunque un Milan protagonista sul mercato per sostenere il doppio impegno tra campionato e coppe. La società intende trasformare Allegri in una sorta di allenatore-manager, coinvolgendolo direttamente nella scelta dei profili ideali per rinforzare la spina dorsale della squadra. Si cerca un colpo per settore, con la priorità assoluta di trovare un bomber di razza che possa guidare l’attacco rossonero nel palcoscenico internazionale.