Milan news 24

Published

3 giorni ago

on

By

Allegri

Formazione Milan, Allegri ha le idee molto chiare per quanto riguarda l’attacco: ci sono delle certezze che…

La pausa per le Nazionali è arrivata in un momento di grande fermento per il Milan e per il suo allenatore, Massimiliano Allegri. Come evidenzia l’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico rossonero vive questi giorni di stop con una specifica ansia tatticatutta incentrata sul futuro e la forma fisica di Rafael Leão.

Allegri si aspetta moltissimo dal rientro del portoghese a Milanello. Le recenti prestazioni opache di Leão, dovute in parte anche al rientro dall’infortunio, hanno fatto suonare un campanello d’allarme, soprattutto alla luce dell’affidabilità crescente di altri elementi offensivi.

Pulisic e Gimenez Scalpitano

Il motivo principale delle preoccupazioni di Allegri è la consapevolezza che la concorrenza interna si sta facendo sempre più agguerrita, con Christian Pulisic e Santiago Gimenez ormai stabilmente considerati titolari.

Pulisic, in particolare, ha dimostrato grande continuità e duttilità tattica, integrandosi alla perfezione nel sistema di gioco rossonero e garantendo quella presenza costante e pericolosa in area che a Leão è mancata per via del suo approccio discontinuoGimenez, invece, sta convincendo Allegri con la sua verve da centravanti puro, un ruolo che l’allenatore considera fondamentale per la sua filosofia di gioco e che, inevitabilmente, ruba spazio agli esperimenti tattici che vedevano Leão in posizione più centrale.

Il tecnico vuole capire come Rafael Leão tornerà dal Portogallo e se sarà finalmente in grado di mantenere l’intensità e la concentrazionenecessarie per lottare alla pari con i suoi compagni. La Serie A è ferma, ma per Allegri e per Leão è un momento cruciale di riflessione: il potenziale del numero 10 non è in discussione, ma la sua continuità è l’unico elemento che, ora più che mai, rischia di renderlo un’alternativa di lusso.

