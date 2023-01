Milan, anche Adli in uscita: il giocatore vorrebbe restare e giocarsi le sue carte. Il club spinge per il prestito, il giocatore resiste

Non solo Bakayoko, ma un altro giocatore potrebbe essere in uscita per il Milan. Si tratta di Adli, che finora ha collazionato una presenza dal primo minuto con la maglia rossonera.

Le richieste arrivano dall’Italia, Sampdoria su tutte, e dall’estero per una meta in prestito fino a giugno. Il giocatore, però, vuole restare a Milano e giocarsi le sue carte nel club rossonero. Fino all’ultimo giorno di mercato, però, non è detta l’ultima parola. Lo scrive il Corriere dello Sport.