Mihajlovic: «Perso punti per colpa degli arbitri»

Sinisa Mihajlovic, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato del pareggio del suo Bologna contro l’Udinese, polemizzando contro il Var

Un Sinisa Mihajlovic piuttosto nervoso si presenta ai microfoni di DAZN polemizzando contro gli arbitri e con il funzionamento del Var, che da qualche partita non è amico del suo Bologna, prossimo avversario del Milan in campionato ecco le sue parole:

«Io non capisco perché se c’è un espulsione, gli arbitri devono andare a tutti i costi a compensare. Il giallo a Svanberg mi ha costretto ad una sostituzione perché sapevo che ci sarebbe stato il rosso. Quel cartellino non ha senso: mi potreste spiegare come fa ad essere giallo. E poi Il loro gol è viziato dal contatto di Becao sul nostro portiere: questo è fallo. Perché non interviene l’arbitro? Perché non interviene il Var? Poi gli arbitri verranno fermati, come è già capitato dopo partite nostre. Sarebbe la terza volta che un arbitro viene fermato dopo averci diretto: loro, però, perdono una partita, mentre noi abbiamo perso 4 punti in 8 giornate»