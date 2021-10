Bologna Milan: da oggi in vendita i biglietti per gli ospiti. Le info

Dopo l’Hellas Verona in casa e il Porto in transferta, sabato prossimo ci sarà Bologna Milan. Oggi inizia la vendita per gli ospiti. Le info

Da questa mattina è iniziata la prevendita dei biglietti relativi alla sfida del Dall’Ara tra Bologna Milan. In vendita, oltre ai biglietti per gli abbonati dei tifosi di casa, anche quelli per gli ospiti, che dovranno essere muniti obbligatoriamente della fidelity card (Carta Cuore Rossonero).

Il prezzo è di 25 euro per la curva ospiti e i biglietti saranno acquistabili solamente sul circuito Vivaticket disponibile attraverso il sito ufficiale del Bologna. Lo stadio aprirà i cancelli ai tifosi ospiti tre ore prima del calcio di inizio, e l’ingresso sarà presso Via Menabue (laterale di Via Porrettana).