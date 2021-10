Migliori settori giovanili in Europa, Milan tra i più prolifici in Serie A: l’analisi

Il CIES ha stilato la classifica dei migliori settori giovanili d’Europa: il Milan risulta tra i migliori in Serie A

Il Milan emerge tra i settori giovanili italiani. È quello che risulta da un rapporto del CIES Football Observatory, che ha stilato una classifica sulle “Cantere” europee. Le valutazioni si basano sul numero di calciatori formati dai club che giocano attualmente nei top 5 campionati europei e sul Training Index, un dato relativo al giocatore che tiene conto del valore attuale della squadra in cui milita, del numero di presenze e dell’età.

I rossoneri primeggiano in Italia con un Training Index di 27,9 su 17 calciatori. Seguono la Roma con 19 giocatori ed un T.I. di 24,5 e l’Atalanta, che vanta 20 giocatori ed T.I. di 24,2. Allargando la ricerca ai 31 principali campionati europei emerge il clamoroso dato dell’Ajax, che conta in giro per l’Europa ben 81 giocatori cresciuti nel proprio vivaio.